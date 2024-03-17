На систему электронного голосования в Москве совершено свыше 4,6 млн кибератак
За три дня президентских выборов злоумышленники 4,6 миллиона раз пытались нарушить работу московской системы электронного голосования. Впрочем, все кибератаки были успешно отражены, поделился руководитель электронного штаба Илья Массух.
По его словам, попытки вмешательства в работу сервиса фиксировались даже из-за рубежа. Часть вредоносных серверов расположена в США и Великобритании. Такая активность велась с 7,4 тысячи IP-адресов, имели место и атаки ботнетов.
"Ни одного инцидента информационной безопасности за время голосования в Москве не зафиксировано. На ход голосования кибератаки также не повлияли. Система была доступна 100% времени, каждый желающий смог отдать свой голос", — подытожил Массух.
Напомним, выборы президента РФ стартовали 15 марта и продлились три дня. После обработки 40% бюллетеней с результатом почти 88% лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Политику доложили о первых итогах голосования. Президент уже начал получать первые поздравления с переизбранием.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв