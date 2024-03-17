На систему электронного голосования в Москве совершено свыше 4,6 млн кибератак

За три дня президентских выборов злоумышленники 4,6 миллиона раз пытались нарушить работу московской системы электронного голосования. Впрочем, все кибератаки были успешно отражены, поделился руководитель электронного штаба Илья Массух.

По его словам, попытки вмешательства в работу сервиса фиксировались даже из-за рубежа. Часть вредоносных серверов расположена в США и Великобритании. Такая активность велась с 7,4 тысячи IP-адресов, имели место и атаки ботнетов.