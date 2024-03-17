Почти 8 миллионов кибератак было совершено на сайт ЦИК с начала 2024 года

Около восьми миллионов потенциально опасных атак было совершено на сайт Центральной избирательной комиссии России с начала года, включая четыре целенаправленные DDoS-атаки за 14 минут. Об этом сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.

"С 1 января 2024-го зафиксировано на текущий момент почти восемь миллионов потенциально опасных воздействий, средней и высокой степени критичности из сети Интернет на сайт ЦИК РФ, в том числе четыре целенаправленные DDoS-атаки в течение 14 минут", — приводит его слова ТАСС.

При этом начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев уточнил, что ведомство не зафиксировало влияния DDoS-атак на ход голосования в президентских выборах в России.

"Роскомнадзором со своей стороны был организован мониторинг для противодействия DDoS-атакам. Действительно значительное количество их выявлялось. Атаки пресекались, и мы фиксировали, что влияние на процесс выборов они не оказали", — сказал он на брифинге в информационном центре ЦИК.