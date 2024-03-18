"Враги реагируют по-вражески": Эксперт раскрыл реакцию на победу Путина за рубежом

Выборы в России разочаровали страны Запада, которые хотели сорвать голосование, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя реакцию других государств на победу президента РФ Владимира Путина.

"Враги реагируют по-вражески, друзья реагируют по-дружески, нейтральные страны реагирую нейтрально", — поделился эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

По его словам, недружественно настроенные страны, включая тех, кто с помощью провокаций хотел сорвать выборы и продемонстрировать всему миру эпизоды, где люди, в том числе и уехавшие из России, мешают проведению голосования, разочаровались в итогах. Он отметил, что все обвинения в недемократичности выборов в РФ не выдерживают никакой критики.

"Кто им дал критерии свободности или несвободности выборов? Я могу предоставить десятки фактов того, что выборы в Восточной Европе были не свободными, избирателям предлагали ограниченный круг партий и те, кто хотели альтернативного пути, не были допущены к выборам", — заметил эксперт.