"Враги реагируют по-вражески": Эксперт раскрыл реакцию на победу Путина за рубежом
Эксперт Брутер: Выборы в РФ не оправдали надежд недружественно настроенных стран
Выборы в России разочаровали страны Запада, которые хотели сорвать голосование, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя реакцию других государств на победу президента РФ Владимира Путина.
"Враги реагируют по-вражески, друзья реагируют по-дружески, нейтральные страны реагирую нейтрально", — поделился эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
По его словам, недружественно настроенные страны, включая тех, кто с помощью провокаций хотел сорвать выборы и продемонстрировать всему миру эпизоды, где люди, в том числе и уехавшие из России, мешают проведению голосования, разочаровались в итогах. Он отметил, что все обвинения в недемократичности выборов в РФ не выдерживают никакой критики.
"Кто им дал критерии свободности или несвободности выборов? Я могу предоставить десятки фактов того, что выборы в Восточной Европе были не свободными, избирателям предлагали ограниченный круг партий и те, кто хотели альтернативного пути, не были допущены к выборам", — заметил эксперт.
На подобные нарушения в Восточной Европе другие государства реагировали, называя их "вопросами внутреннего законодательства". Дружественные же России страны продолжат взаимодействие с Москвой, однако открытым остаётся вопрос о том, насколько реальной будет их помощь в случае необходимости, заключил Брутер.
Напомним, действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России. Свои поздравления уже выразили лидеры десятков дружественных государств Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Слова поддержки в связи с уверенной победой политика на выборах отказались произносить лишь главы западных стран, в частности Германии. При этом в Берлине заметили, что продолжат общаться с Москвой в текущем режиме.
ТАСС / Фадеичев Сергей