Германия отказалась поздравлять Путина с победой на выборах

Правительство Германии готово общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не будет поздравлять российского лидера с победой на выборах. Такое заявление сделала заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

"У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", — сказала она в беседе с журналистами, добавив, что ФРГ не будет рассматривать прошедшие в России президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.