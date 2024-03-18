Германия отказалась поздравлять Путина с победой на выборах
В кабмине ФРГ заявили, что готовы общаться с Путиным, но поздравлять его не будут
Правительство Германии готово общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не будет поздравлять российского лидера с победой на выборах. Такое заявление сделала заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", — сказала она в беседе с журналистами, добавив, что ФРГ не будет рассматривать прошедшие в России президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.
Напомним, действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России. С убедительной победой его уже поздравили главы стран СНГ, а также президент Ирана, глава Гагаузии, лидеры КНДР и Сербии. А вот в ЕС проведением выборов остались недовольны. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что голосование велось "в ограниченной политической обстановке".
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