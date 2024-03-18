Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на выборах

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, поздравив его с избранием на новый срок. Об этом сообщает WAM.