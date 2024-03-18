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Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на выборах

18 марта, 12:51
Президент РФ Владимир Путин с президентом ОАЭ Мухаммад ибн Заидом Аль Нахайяном. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с президентом ОАЭ Мухаммад ибн Заидом Аль Нахайяном. Обложка © Kremlin.ru

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, поздравив его с избранием на новый срок. Об этом сообщает WAM.

Также к тёплым поздравлениям присоединился заместитель главы ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, премьер-министр страны и правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

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Напомним, в России прошли выборы президента. В результате обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28%. Сейчас российский лидер получает поздравления от политических деятелей из разных стран.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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