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19 марта, 10:06

"Путин тоже одержал победу": В Кремле оценили итоги голосования за рубежом

Песков заявил, что в голосовании на зарубежных участках Путин тоже победил

Результаты голосования на зарубежных участках демонстрируют, что и там президент России Владимир Путин одержал победу. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Любой голос важен. Мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В Белом доме признали реальностью победу Путина
В Белом доме признали реальностью победу Путина

Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка стала рекордной в нашей истории: проголосовало 77,44% избирателей. По итогам обработки 100% протоколов победу одерживает Владимир Путин с 87,28%. В Министерстве иностранных дел, кстати, рассказали, что за рубежом на выборах президента проголосовало почти 250 тысяч граждан России.

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Telegram / Кремль. Новости

Александр Юнашев
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