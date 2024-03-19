"Путин тоже одержал победу": В Кремле оценили итоги голосования за рубежом

Результаты голосования на зарубежных участках демонстрируют, что и там президент России Владимир Путин одержал победу. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Любой голос важен. Мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.