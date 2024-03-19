"Путин тоже одержал победу": В Кремле оценили итоги голосования за рубежом
Песков заявил, что в голосовании на зарубежных участках Путин тоже победил
Результаты голосования на зарубежных участках демонстрируют, что и там президент России Владимир Путин одержал победу. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Любой голос важен. Мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка стала рекордной в нашей истории: проголосовало 77,44% избирателей. По итогам обработки 100% протоколов победу одерживает Владимир Путин с 87,28%. В Министерстве иностранных дел, кстати, рассказали, что за рубежом на выборах президента проголосовало почти 250 тысяч граждан России.
Telegram / Кремль. Новости