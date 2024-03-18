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18 марта, 20:11

В Белом доме признали реальностью победу Путина

Салливан: США намерены работать исходя из того, что Путин остаётся президентом

Владимир Путин — президент России, и Соединённые Штаты будут работать с учётом этого факта, заявил на регулярном брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Реальность такова, что Путин — президент России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине <...> других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством", — сказал он журналистам, добавив, что нужно продолжать работать исходя из этой реальности.

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Напомним, по итогам обработки 100% бюллетеней действующий российский лидер набрал 87,28% голосов. В ответ на реакцию натовских политиков на исход голосования представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила их с "заметавшимися тараканами, застигнутыми врасплох включённым светом".

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Shutterstock / Bulent Demir

Лариса Сафронова
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