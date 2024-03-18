В Белом доме признали реальностью победу Путина

"Реальность такова, что Путин — президент России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине <...> других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством", — сказал он журналистам, добавив, что нужно продолжать работать исходя из этой реальности.