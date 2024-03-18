Захарова сравнила натовских политиков с тараканами за реакцию на выборы в России

На фоне поздравлений руководством стран мирового большинства Владимира Путина с победой на президентских выборах в России лидеры стран НАТО выглядят "заметавшимися тараканами, застигнутыми врасплох включённым светом". Такое заявление сделала представитель МИД Мария Захарова в ответ на реакцию натовских политиков на исход голосования.

"На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включённым светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы", — иронично заметила дипломат в telegram-канале.