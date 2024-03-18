Захарова сравнила натовских политиков с тараканами за реакцию на выборы в России
На фоне поздравлений руководством стран мирового большинства Владимира Путина с победой на президентских выборах в России лидеры стран НАТО выглядят "заметавшимися тараканами, застигнутыми врасплох включённым светом". Такое заявление сделала представитель МИД Мария Захарова в ответ на реакцию натовских политиков на исход голосования.
"На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включённым светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы", — иронично заметила дипломат в telegram-канале.
Захарова даже пожалела, что таким сравнением обидела рыжих насекомых, поскольку их такими сотворила природа, а западные политические деятели самостоятельно погрузились в это состояние.
Напомним, что выборы президента России завершились. По их результатам победу одержал Владимир Путин, насобирав 87,28% голосов после обработки 100% бюллетеней. Многие мировые лидеры уже поздравили победителя голосования. Однако среди несогласных себя проявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который отметил, что избирательный процесс прошёл в обстановке сужающегося политического пространства, что в свою очередь привело к увеличению нарушений политических прав и свобод.
Telegram / Мария Захарова