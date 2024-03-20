В Кремле объяснили, в чём уникальность победы Путина на выборах президента России

Последние социологические исследования подтверждают, что показатель чистоты состоявшихся в России выборов главы государства находится на высшем уровне. Об этом в среду, 20 марта, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Анализ, который был представлен [гендиректором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием] Фёдоровым, заслуживает внимания. Там обосновывается чистота выборов, эти параметры чистоты тоже абсолютно беспрецедентны", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, опубликованные результаты исследований нельзя оспорить и это снова указывает на уникальность победы, которую одержал российский лидер Владимир Путин.