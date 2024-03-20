Путин указал на героизм своих доверенных лиц, работавших в Донбассе и Новороссии
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за доверие к выборам, а также своих доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. Глава государства отметил, что многие из них работали в очень сложных условиях.
Путин проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами. Видео © Life.ru
"Все мы должны ещё раз выразить благодарность избирателям, гражданам России, за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам, всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны", — указал Путин на встрече с доверенными лицами в Кремле.
Российский лидер отметил самоотдачу и мужество своих доверенных лиц, которые работали в Донбассе, Новороссии и других приграничных регионах под обстрелами неонацистов. Глава государства подчеркнул, что это требовало особого характера и даже личного героизма.
Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% голосов уверенную победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов.