Путин указал на героизм своих доверенных лиц, работавших в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за доверие к выборам, а также своих доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. Глава государства отметил, что многие из них работали в очень сложных условиях.

Путин проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами. Видео © Life.ru

"Все мы должны ещё раз выразить благодарность избирателям, гражданам России, за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам, всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны", — указал Путин на встрече с доверенными лицами в Кремле.