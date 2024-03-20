Оправдываться не намерены: В Кремле жёстко ответили Западу на претензии из-за итогов выборов

Международные наблюдатели, которые присутствовали на выборах президента России, не выявили никаких нарушений в ходе голосования. В Кремле не собираются ни перед кем оправдываться по поводу результатов избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все выразившие соответствующее пожелание наблюдатели из других стран приехали на голосование, могли следить за процессом своими собственными глазами и получили всю необходимую информацию. Мы не намерены ни перед кем оправдываться", — указал официальный представитель Кремля в комментарии изданию Newsweek.