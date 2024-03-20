Оправдываться не намерены: В Кремле жёстко ответили Западу на претензии из-за итогов выборов
Песков: В Кремле не намерены оправдываться из-за итогов выборов президента РФ
Международные наблюдатели, которые присутствовали на выборах президента России, не выявили никаких нарушений в ходе голосования. В Кремле не собираются ни перед кем оправдываться по поводу результатов избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все выразившие соответствующее пожелание наблюдатели из других стран приехали на голосование, могли следить за процессом своими собственными глазами и получили всю необходимую информацию. Мы не намерены ни перед кем оправдываться", — указал официальный представитель Кремля в комментарии изданию Newsweek.
Песков добавил, что РФ не стала приглашать наблюдателей БДИПЧ, ОБСЕ и ПАСЕ, потому что не приемлет их попытки вмешательства во внутренние дела страны. Официальный представитель Кремля обратил внимание, что прошедшие выборы и победа на них Владимира Путина показали степень консолидации общества вокруг программы президента и незначительное число тех, кто находится в оппозиции к ней.
Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка избирателей (77,44%) стала рекордной в истории современной России. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов и одержал убедительную победу. В Кремле отметили, что показатель чистоты состоявшихся выборов находится на высшем уровне и опубликованные результаты нельзя оспорить.
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