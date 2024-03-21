"Выборы показали, что Россия — это большая, дружная семья": Путин выступил с телеобращением к россиянам

Избранный президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам после подведения окончательных итогов состоявшихся выборов главы государства. Его результат, как уже сообщал Life.ru, составил 87,28% — за Путина проголосовало 76 277 708 избирателей. Однако российский лидер тепло поблагодарил всех проголосовавших на выборах, независимо от того, за кого они отдали голос.

Владимир Путин поблагодарил россиян после обнародования официальных итогов голосования. Видео © Kremlin.ru

"Мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, будущее для себя и своих детей. Ещё раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Не важно, кому вы отдали голос. Вы доказали, что цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос имел огромное значение", — подчеркнул в ходе телеобращения Владимир Путин.

Президент также похвалил работу избиркомов всех уровней, отметил, что они действовали "чётко, грамотно, на принципах гласности и в соответствии с законом". По словам Путина, выборы показали, что Россия сегодня — это большая, дружная семья, которая идёт по избранному историческому пути, уверенная в себе и в своих силах.

"Благодарю всех вас за доверие, сделаю всё, чтобы его оправдать. Такой уровень доверия повышает ответственность за Россию, требует большей отдачи и от меня лично, и от команды", — резюмировал избранный глава государства.