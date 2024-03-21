Официально: Путин победил на выборах президента РФ
Памфилова озвучила официальные итоги голосования на выборах президента
Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Глава ЦИК Элла Памфилова официально подвела итоги президентских выборов, прошедших 15–17 марта: результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовало 76 277 708 человек.
Итоги выборов президента РФ. Фото © Life.ru
Другие кандидаты официально набрали: Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,2%.
Напомним, в России 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. Действующего главу государства уже поздравили многие иностранные коллеги.