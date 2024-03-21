Официально: Путин победил на выборах президента РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова официально подвела итоги президентских выборов, прошедших 15–17 марта: результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовало 76 277 708 человек.

Напомним, в России 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. Действующего главу государства уже поздравили многие иностранные коллеги.