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21 марта, 08:52

Официально: Путин победил на выборах президента РФ

Памфилова озвучила официальные итоги голосования на выборах президента

Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Глава ЦИК Элла Памфилова официально подвела итоги президентских выборов, прошедших 15–17 марта: результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовало 76 277 708 человек.

Итоги выборов президента РФ. Фото © Life.ru

Итоги выборов президента РФ. Фото © Life.ru

Другие кандидаты официально набрали: Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,2%.

ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными
ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

Напомним, в России 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. Действующего главу государства уже поздравили многие иностранные коллеги.

Александра Вишнякова
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