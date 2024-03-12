В Госдуме раскрыли дату инаугурации президента России
Инаугурация президента России, избранного по итогам выборов в марте, состоится 7 мая. Дату объявил источник РИА "Новости" в Госдуме.
"Инаугурация президента пройдёт 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства", — уточнил собеседник агентства.
Дата выбрана в соответствии со статьёй 82 закона "О выборах президента России", по которой инаугурация главы государства должна состояться по истечении шести лет с момента вступления в должность предыдущего лидера. Действующий президент РФ Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года.
Напомним, 15, 16 и 17 марта в России пройдёт голосование на выборах главы государства. За главный пост в стране будут бороться четыре кандидата: действующий лидер страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта.
Kremlin.ru