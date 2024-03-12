В Госдуме раскрыли дату инаугурации президента России

Инаугурация президента России, избранного по итогам выборов в марте, состоится 7 мая. Дату объявил источник РИА "Новости" в Госдуме.

"Инаугурация президента пройдёт 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства", — уточнил собеседник агентства.

Дата выбрана в соответствии со статьёй 82 закона "О выборах президента России", по которой инаугурация главы государства должна состояться по истечении шести лет с момента вступления в должность предыдущего лидера. Действующий президент РФ Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года.