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27 апреля, 09:54

Глава Татарстана Минниханов подтвердил, что инаугурация Путина пройдёт 7 мая

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. Эту информацию подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая", — указал глава Татарстана на совещании в республиканском Доме правительства.

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Напомним, что в марте победу на выборах президента России одержал Владимир Путин. Его результат составил 87,28%. За него проголосовало 76 277 708 граждан страны. Дмитрий Песков ранее обещал сообщить о дополнительных нюансах инаугурации Путина. Вместе с тем в Кремле предупредили, что Запад попытается устроить провокацию в преддверии инаугурации.

Дарья Нарыкова
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