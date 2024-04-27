Глава Татарстана Минниханов подтвердил, что инаугурация Путина пройдёт 7 мая
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. Эту информацию подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая", — указал глава Татарстана на совещании в республиканском Доме правительства.
Напомним, что в марте победу на выборах президента России одержал Владимир Путин. Его результат составил 87,28%. За него проголосовало 76 277 708 граждан страны. Дмитрий Песков ранее обещал сообщить о дополнительных нюансах инаугурации Путина. Вместе с тем в Кремле предупредили, что Запад попытается устроить провокацию в преддверии инаугурации.