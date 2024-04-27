Глава Татарстана Минниханов подтвердил, что инаугурация Путина пройдёт 7 мая

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. Эту информацию подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая", — указал глава Татарстана на совещании в республиканском Доме правительства.