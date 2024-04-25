Мантуров раскрыл Life.ru фишки новой версии Aurus Senat, который представят на инаугурации

Рестайлинговый Aurus Senat, который представят на инаугурации президента России Владимира Путина, будет отличаться от старой модели автомобиля как внешне, так и внутренне. Об этом Life.ru рассказал министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров раскрыл фишки рестайлингового Aurus. Видео © Life.ru

"Можно сказать, это касается экстерьера и интерьера. Ну и части компонентов, которые обновлены, — уже импортозамещены", — сказал он.

Однако на Параде Победы 9 Мая россияне увидят старую модель, добавил глава торгово-промышленного ведомства.