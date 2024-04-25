Мантуров раскрыл Life.ru фишки новой версии Aurus Senat, который представят на инаугурации
Мантуров: У рестайлингового Aurus будет новый интерьер и отечественные запчасти
Рестайлинговый Aurus Senat, который представят на инаугурации президента России Владимира Путина, будет отличаться от старой модели автомобиля как внешне, так и внутренне. Об этом Life.ru рассказал министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.
Денис Мантуров раскрыл фишки рестайлингового Aurus. Видео © Life.ru
"Можно сказать, это касается экстерьера и интерьера. Ну и части компонентов, которые обновлены, — уже импортозамещены", — сказал он.
Однако на Параде Победы 9 Мая россияне увидят старую модель, добавил глава торгово-промышленного ведомства.
Напомним, о том, что на инаугурации Владимира Путина представят новый Aurus Senat, стало известно в начале апреля. Мероприятие состоится 7 мая.
Life.ru