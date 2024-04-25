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25 апреля, 11:50

Мантуров раскрыл Life.ru фишки новой версии Aurus Senat, который представят на инаугурации

Мантуров: У рестайлингового Aurus будет новый интерьер и отечественные запчасти

Рестайлинговый Aurus Senat, который представят на инаугурации президента России Владимира Путина, будет отличаться от старой модели автомобиля как внешне, так и внутренне. Об этом Life.ru рассказал министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров раскрыл фишки рестайлингового Aurus. Видео © Life.ru

"Можно сказать, это касается экстерьера и интерьера. Ну и части компонентов, которые обновлены, — уже импортозамещены", — сказал он.

Однако на Параде Победы 9 Мая россияне увидят старую модель, добавил глава торгово-промышленного ведомства.

Путин: ОАЭ нравятся автомобили Aurus, которые там начали собирать
Путин: ОАЭ нравятся автомобили Aurus, которые там начали собирать

Напомним, о том, что на инаугурации Владимира Путина представят новый Aurus Senat, стало известно в начале апреля. Мероприятие состоится 7 мая.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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