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14 декабря, 13:03

Путин: ОАЭ нравятся автомобили Aurus, которые там начали собирать

Объединённым Арабским Эмиратам нравятся российские автомобили представительского класса Aurus, которые там начали собирать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Сейчас начали даже производить за границей, производить в Эмиратах начали, там сборка осуществляется Aurus. Ну вот нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями", — сказал он.

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Напомним, в ноябре на производственной площадке в Объединённых Арабских Эмиратах запустили сборку автомобилей Aurus. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, на данный момент речь идёт о моделях Senat, но скоро там будут делать и Komendant.

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ТАСС / Максим Константинов

Матвей Константинов
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