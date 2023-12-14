Путин: ОАЭ нравятся автомобили Aurus, которые там начали собирать
Объединённым Арабским Эмиратам нравятся российские автомобили представительского класса Aurus, которые там начали собирать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
"Сейчас начали даже производить за границей, производить в Эмиратах начали, там сборка осуществляется Aurus. Ну вот нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями", — сказал он.
Напомним, в ноябре на производственной площадке в Объединённых Арабских Эмиратах запустили сборку автомобилей Aurus. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, на данный момент речь идёт о моделях Senat, но скоро там будут делать и Komendant.
ТАСС / Максим Константинов