Путин: ОАЭ нравятся автомобили Aurus, которые там начали собирать

Объединённым Арабским Эмиратам нравятся российские автомобили представительского класса Aurus, которые там начали собирать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Сейчас начали даже производить за границей, производить в Эмиратах начали, там сборка осуществляется Aurus. Ну вот нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями", — сказал он.