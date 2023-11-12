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12 ноября, 12:55

В ОАЭ начали собирать Aurus Senat, на очереди Komendant

Мантуров: В ОАЭ запустилось производство российских автомобилей Aurus

<p>Aurus Senat. Обложка © ТАСС / Егор Алеев</p>

Aurus Senat. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В ОАЭ на производственной площадке в Абу-Даби стартовало производство российских автомобилей представительского класса Aurus. Об этом сегодня рассказал журналистам вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнём с Senat", сообщил вице-премьер.

Он добавил, что компания не отказалась от планов по открытию салона для продажи и кастомизации машин в Эмиратах. Мантуров объяснил, что бренд намерен расширять свои позиции на Ближнем Востоке, после того как "основательно закрепит позиции" в ОАЭ.

Минпромторг подготовил список авто для чиновников

Минпромторг подготовил список авто для чиновников

Ранее на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ показали, из чего состоит и как собирают отечественный автомобиль Aurus. Модельную панель машины представили в павильоне Минпромторга "Сделано НАМИ".

Юрий Лысенко
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