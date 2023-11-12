В ОАЭ начали собирать Aurus Senat, на очереди Komendant

В ОАЭ на производственной площадке в Абу-Даби стартовало производство российских автомобилей представительского класса Aurus. Об этом сегодня рассказал журналистам вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнём с Senat", — сообщил вице-премьер.

Он добавил, что компания не отказалась от планов по открытию салона для продажи и кастомизации машин в Эмиратах. Мантуров объяснил, что бренд намерен расширять свои позиции на Ближнем Востоке, после того как "основательно закрепит позиции" в ОАЭ.