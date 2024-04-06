На инаугурации Путина презентуют новую версию люксового Aurus Senat

Во время инаугурации Владимира Путина в качестве Президента Российской Федерации покажут новую версию люксового Aurus Senat, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ, 7 мая.