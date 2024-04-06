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6 апреля, 11:00

На инаугурации Путина презентуют новую версию люксового Aurus Senat

Aurus Senat. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Aurus Senat. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Во время инаугурации Владимира Путина в качестве Президента Российской Федерации покажут новую версию люксового Aurus Senat, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ, 7 мая.

"На инаугурации президента 7 мая будет представлена рестайлинговая версия Aurus Senat", — отметил заместитель председателя правительства.

Путин: ОАЭ нравятся автомобили Aurus, которые там начали собирать
Путин: ОАЭ нравятся автомобили Aurus, которые там начали собирать

Напомним, Путин победил на завершившихся 17 марта выборах президента, набрав 87,28% голосов. Обращаясь к гражданам, избранный лидер тепло поблагодарил всех проголосовавших, вне зависимости от того, за кого они отдали голос. Согласно опросу ВЦИОМа, 83% граждан считают результат честным.

Александр Юнашев
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