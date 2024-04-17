Песков обещал вовремя сообщить о нюансах инаугурации Путина
Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина будет проходить согласно протоколу, но с "определёнными нюансами", о которых Кремль будет сообщать. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных нововведениях.
"В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная. Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определённые какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем вас информировать об этом", — сообщил он.
В марте этого года Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства, набрав 87,28%, за его кандидатуру проголосовало 76 277 708 человек. Свои поздравления российскому лидеру направили иностранных коллеги, в частности глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Песков предупредил, что Запад будет пытаться устраивать провокации в преддверии инаугурации.
ТАСС / Бобылёв Сергей