Песков обещал вовремя сообщить о нюансах инаугурации Путина

Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина будет проходить согласно протоколу, но с "определёнными нюансами", о которых Кремль будет сообщать. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных нововведениях.

"В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная. Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определённые какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем вас информировать об этом", — сообщил он.