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17 апреля, 10:20

Песков обещал вовремя сообщить о нюансах инаугурации Путина

Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина будет проходить согласно протоколу, но с "определёнными нюансами", о которых Кремль будет сообщать. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных нововведениях.

"В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная. Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определённые какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем вас информировать об этом", — сообщил он.

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В марте этого года Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства, набрав 87,28%, за его кандидатуру проголосовало 76 277 708 человек. Свои поздравления российскому лидеру направили иностранных коллеги, в частности глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Песков предупредил, что Запад будет пытаться устраивать провокации в преддверии инаугурации.

Обложка ©

ТАСС / Бобылёв Сергей

Владимир Озеров
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