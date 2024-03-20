Премьер-министр Индии Моди поздравил Путина с уверенной победой на выборах

Также политики обсудили ряд вопросов, которые касались ситуации вокруг Украины, и подтвердили настрой на "дальнейшую координацию России и Индии в многосторонних форматах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС", уточнили в Кремле. Там добавили, что телефонный диалог прошёл в дружеском ключе. Путин, в свою очередь, пожелал Моди успешного проведения парламентских выборов, которые пройдут в Индии с 19 апреля по 1 июня.