Премьер-министр Индии Моди поздравил Путина с уверенной победой на выборах
Премьер-министр Индии Моди и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента РФ. Политик пожелал российскому народу процветания и благополучия, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе обстоятельного телефонного разговора премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента Российской Федерации", — указано в сообщении.
Также политики обсудили ряд вопросов, которые касались ситуации вокруг Украины, и подтвердили настрой на "дальнейшую координацию России и Индии в многосторонних форматах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС", уточнили в Кремле. Там добавили, что телефонный диалог прошёл в дружеском ключе. Путин, в свою очередь, пожелал Моди успешного проведения парламентских выборов, которые пройдут в Индии с 19 апреля по 1 июня.
Напомним, в России 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. Согласно финальным результатам после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Действующего главу государства уже поздравили некоторые иностранные коллеги: глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян и прочие мировые лидеры. К поздравлениям также присоединился президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси, он высоко оценил исторические отношения между двумя странами и постоянное стремление Каира и Москвы укреплять их.