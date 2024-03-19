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19 марта, 11:33

Президент Египта в поздравлении Путину высоко оценил отношения между странами

Ас-Сиси поздравил Путина с новым президентским сроком и пожелал успехов

Путин — с президентом Египта в Стрельне, 2023 год. Обложка © TACC / Владимир Смирнов

Путин — с президентом Египта в Стрельне, 2023 год. Обложка © TACC / Владимир Смирнов

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси направил главе России Владимиру Путину поздравления в связи с его переизбранием на новый срок. Об этом сообщает канцелярия египетского лидера.

"Президент Абдул Фаттах ас-Сиси направил искренние поздравления президенту РФ Владимиру Путину по случаю его переизбрания на новый срок", говорится в заявлении.

Египетский лидер, в частности, пожелал Путину успехов, а россиянам — дальнейшего развития и процветания. Также в этой связи ас-Сиси высоко оценил исторические отношения между двумя странами и постоянное стремление Каира и Москвы укреплять их.

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Трёхдневное голосование в рамках президентских выборов в России завершилось 17 марта. Согласно финальным результатам после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Ранее действующего главу государства уже поздравили некоторые иностранные коллеги: глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян и прочие мировые лидеры.

Наталья Исакова
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