Президент Египта в поздравлении Путину высоко оценил отношения между странами

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси направил главе России Владимиру Путину поздравления в связи с его переизбранием на новый срок. Об этом сообщает канцелярия египетского лидера.

"Президент Абдул Фаттах ас-Сиси направил искренние поздравления президенту РФ Владимиру Путину по случаю его переизбрания на новый срок", — говорится в заявлении.