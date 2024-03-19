В Китае объяснили скрытый смысл поздравительного послания Путину от Си Цзиньпина
GT: Си Цзиньпин показал уверенность КНР в стабильности РФ поздравлением Путину
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin
Председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал уверенность в стабильности России поздравительным посланием президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на выборах. Телеграмма показывает решимость Пекина и дальше развивать связи с Москвой, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков.
"Поздравительное послание Си показывает, что Китай уверен во внутренней стабильности и развитии России, а также что Китай продолжит активно развивать двусторонние связи на благо двух народов и не нацеливаясь против третьих сторон", — отмечает издание.
Китай намерен и дальше работать в координации с Россией по международным делам, которые представляют взаимный интерес. При этом Пекин стремится придерживаться объективной позиции и прилагать усилия для разрешения кризиса на Украине, замечает автор.
"Дружба между высшими руководителями двух стран является гарантией стабильности китайско-российских отношений", — пояснил газете преподаватель базы "КНР-ШОС" (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
Напомним, в России завершились президентские выборы. По результатам обработки 99% бюллетеней Владимир Путин занимает первое место, набрав 87,33% голосов. Си Цзиньпин обратился к президенту РФ с поздравительными словами в связи с его переизбранием на новый срок. Он выразил уверенность в том, что Путин сможет повести свою страну к новым успехам, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире.