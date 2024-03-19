В Китае объяснили скрытый смысл поздравительного послания Путину от Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал уверенность в стабильности России поздравительным посланием президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на выборах. Телеграмма показывает решимость Пекина и дальше развивать связи с Москвой, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков.

"Поздравительное послание Си показывает, что Китай уверен во внутренней стабильности и развитии России, а также что Китай продолжит активно развивать двусторонние связи на благо двух народов и не нацеливаясь против третьих сторон", — отмечает издание.

Китай намерен и дальше работать в координации с Россией по международным делам, которые представляют взаимный интерес. При этом Пекин стремится придерживаться объективной позиции и прилагать усилия для разрешения кризиса на Украине, замечает автор.