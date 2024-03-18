Си Цзиньпин в поздравлении Путину предрёк России новые успехи под его началом 18 марта, 09:45 Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © AP / TASS

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с поздравительными словами в связи с его переизбранием на новый срок. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ", — отметил руководитель Китая.

Он также выразил уверенность, что Путин сможет повести свою страну к новым успехам, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире.

Напомним, в России завершились президентские выборы. По результатам обработки 99% бюллетеней Владимир Путин занимает первое место, набрав 87,33% голосов. Следом идут: Николай Харитонов от КПРФ (4,31%), Владислав Даванков от "Новых людей" (3,79%), Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,19%).

Авторы Татьяна Миссуми