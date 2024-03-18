Что означает победа Путина на президентских выборах для российской науки: мнение эксперта
Депутат Мажуга: Победа Путина означает продолжение развития отечественной науки
Победа Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году означает, что поддержка развития отечественной науки и учёных будет продолжаться. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник, 18 марта, первый зампред Комитета Госдумы по науке Александр Мажуга.
По его словам, победа Путина означает, что мы продолжим развивать науку, поддерживать учёных, новаторов, изобретателей и конструкторов, а значит, продолжим и дальше прославлять Россию новыми открытиями.
"Инновации и технологичность — такими словами можно описать и саму процедуру голосования, которая была организована в нашей стране. Отмечу беспрецедентный уровень подготовки, всё прошло без сбоев и нарушений. И это подтверждает то, что происходит в России, — наука и технологии для людей, государство для людей", — добавил он.
Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка стала рекордной в нашей истории: проголосовало 77,44% избирателей. По итогам обработки 99% протоколов побеждает действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 87,33% голосов.
Life.ru / Андрей Тишин