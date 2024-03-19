Раиси поздравил Путина с переизбранием, а он иранцев — с Рамаданом 19 марта, 11:02 Президент Ирана Эбрахим Раиси и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © Kremlin.ru

Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонной беседе поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на новый срок. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Раиси в разговоре выразил уверенность, что "российско-иранские дружественные отношения продолжат и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран". Политики обсудили двустороннее партнёрство государств, реализацию совместных инвестиционных проектов и укрепление экономических контактов.

"Условлено о дальнейшей координации действий России и Ирана на многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС, к которому Иран присоединился в качестве полноправного участника", — отмечается на сайте Кремля.

Путин в свою очередь передал поздравления народу Ирана в связи с началом мусульманского священного месяца Рамадан и наступлением Навруза.

Накануне сообщалось, что иранский президент Эбрахим Раиси направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления в связи с его переизбранием на пост главы государства. Он заявил, что двусторонние отношения между странами развиваются хорошо и над этим надо продолжать работать.

Авторы Татьяна Миссуми