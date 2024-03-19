Пашинян в поздравлении Путину выразил надежду на диалог на благо народов России и Армении
Пашинян поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах. Политик направил поздравительное послание российскому лидеру, сообщает армянское правительство.
"Надеюсь, что диалог во всех областях двусторонних интересов будет развиваться на благо народов Армении и России. Желаю вам, дорогой Владимир Владимирович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в вашей деятельности", — обратился армянский лидер к российскому президенту.
Напомним, по итогам обработки 100% бюллетеней действующий российский лидер набрал 87,28% голосов. Вторую строчку занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%), на третьем месте расположился Владислав Даванков от "Новых людей" (3,85%), замыкает список представитель от ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2%). Главу государства с переизбранием поздравили иностранные коллеги: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Эрдоган, лидер КНДР Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и другие.