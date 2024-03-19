Пашинян в поздравлении Путину выразил надежду на диалог на благо народов России и Армении

"Надеюсь, что диалог во всех областях двусторонних интересов будет развиваться на благо народов Армении и России. Желаю вам, дорогой Владимир Владимирович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в вашей деятельности", — обратился армянский лидер к российскому президенту.