Наследный принц Саудовской Аравии тепло поздравил Путина с победой на выборах

Председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд тепло поздравил президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах. О телефонном разговоре российского лидера с наследным принцем сообщила пресс-служба Кремля.

Путин передал наилучшие пожелания королю Саудовской Аравии и поздравил жителей королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан. Политики также обсудили дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

"Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате "ОПЕК плюс", — говорится в сообщении Кремля в телеграм-канале.