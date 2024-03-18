Наследный принц Саудовской Аравии тепло поздравил Путина с победой на выборах
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд тепло поздравил президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах. О телефонном разговоре российского лидера с наследным принцем сообщила пресс-служба Кремля.
Путин передал наилучшие пожелания королю Саудовской Аравии и поздравил жителей королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан. Политики также обсудили дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
"Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате "ОПЕК плюс", — говорится в сообщении Кремля в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что главу государства с переизбранием поздравил по телефону президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер заявил, что верит в развитие двусторонних отношений и готов к посредничеству на переговорах по Украине.