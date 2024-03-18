"Все они низко летают": В Госдуме ответили на отказ Берлина признавать выборы в РФ Депутат Колунов заверил, что России не нужны поздравления Шольца в адрес Путина 18 марта, 17:26 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Россия не нуждается в поздравлениях канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес президента РФ Владимира Путина, переизбранного на новый срок. Так депутат Госдумы Сергей Колунов прокомментировал Life.ru отказ Берлина признавать выборы в нашей стране.

Те государства, которые больше всего кричат о демократии, этой самой демократией не обладают. Германия — яркий тому пример. Во главе страны стоит канцлер, которого избирает парламент, а не народ, и президент, которого выбирает так называемое Федеральное собрание, а не народ. Сергей Колунов Депутат ГД РФ

Парламентарий уверен, что немецким политикам просто завидно, что они сидят в своих кабинетах совершенно незаслуженно — их не избирали, их не любят и не уважают, в то время как российский лидер получил 87,28% голосов. Депутат заверил, что для Москвы ничего не изменится, если "приспособленцы США не назовут нашего президента президентом". По словам собеседника Life.ru, немецкие переговорщики по вопросу украинского конфликта тоже не осилят свою миссию, так как "низко летают".

"А насчёт немецких переговорщиков, которые по статусу будут сравнимы с нашим президентом, отвечу просто — не появился ещё в немецком истеблишменте человек уровня, хоть немного приближённого для того, чтобы вести диалог с нашим лидером. Слишком низко все они летают", — заключил Колунов.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России. В Германии заявили, что не поздравят Путина с победой, но продолжат с ним общаться в текущем режиме. Также Берлин поставил под сомнение легитимность выборов в РФ.