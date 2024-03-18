Отказ Министерства иностранных дел Германии указывать должность президента Российской Федерации Владимира Путина в официальных документах можно объяснить только наличием острой фобии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном телеграм-канале.

"Помните, как у Редьярда Киплинга: "Красным цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо". Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии", — написала дипломат.