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18 марта, 15:18

"Смертельно боятся": Захарова процитировала Киплинга и сравнила ФРГ со зверьми, а Путина — с огнём

Захарова: Отказ МИД ФРГ называть должность Путина говорит о наличии фобии

Отказ Министерства иностранных дел Германии указывать должность президента Российской Федерации Владимира Путина в официальных документах можно объяснить только наличием острой фобии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном телеграм-канале.

"Помните, как у Редьярда Киплинга: "Красным цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо". Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии",написала дипломат.

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Напомним, Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% избирательных протоколов на президентских выборах в РФ. В кабмине ФРГ заявили, что готовы поддерживать коммуникацию с российским президентом, но отказались поздравлять его с переизбранием. А МИД страны пообещало, что впредь не станет использовать в своих документах и заявлениях его должность, а будет указывать только фамилию.

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Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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