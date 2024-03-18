В Германии придумали смехотворный план по "лишению" Путина регалий
МИД ФРГ будет указывать в документах только фамилию Путина, без должности
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Гавриил Григоров
Министерство иностранных дел ФРГ после проведённых в РФ президентских выборов, на которых лидировал Владимир Путин, в своих заявлениях и документации будет использовать только его фамилию, не указывая должность. Такое заявление во время брифинга сделал официальный представитель германского дипломатического ведомства Себастиан Фишер, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы.
"Так, как мы это и в прошлом делали, — как "Путина", — сказал он.
Фишер также добавил, что не припоминает, чтобы германское Министерство иностранных дел в последнее время ставило какие бы то ни было обозначения перед чьими-то фамилиями. Между тем на сайте ведомства в разделе "Информация о поездках и безопасности" в нашей стране Путин отмечен как президент и руководитель России.
Напомним, действующий руководитель Российской Федерации Владимир Путин набрал 87,28% по итогам обработки 100% бюллетеней на выборах президента России. Поздравления с решительной победой ему прислали главы стран СНГ, а также президент Ирана, глава Гагаузии, лидеры КНДР и Сербии. А вот в ЕС от прошедших выборов не в восторге. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал политическую обстановку для голосования "ограниченной". А в кабмине Германии заявили, что готовы поддерживать контакты с Владимиром Путиным, но не станут поздравлять его с победой на выборах.