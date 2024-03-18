В Германии придумали смехотворный план по "лишению" Путина регалий

Министерство иностранных дел ФРГ после проведённых в РФ президентских выборов, на которых лидировал Владимир Путин, в своих заявлениях и документации будет использовать только его фамилию, не указывая должность. Такое заявление во время брифинга сделал официальный представитель германского дипломатического ведомства Себастиан Фишер, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы.

"Так, как мы это и в прошлом делали, — как "Путина", — сказал он.