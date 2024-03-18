Эрдоган по телефону поздравил Путина с переизбранием, пожелав новых успехов
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Kremlin.ru
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. В рамках беседы зарубежный лидер поздравил российского коллегу с переизбранием, а глава Кремля в ответ поздравил иностранного политика и всех мусульман со священным месяцем Рамадан.
"Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России", — гласит сообщение пресс-службы Кремля.
Оставшуюся часть переговоров политики посвятили обсуждению отношений двух держав. Путин и Эрдоган выразили настрой на дальнейшее взаимодействие стран в вопросе укрепления международной стабильности и безопасности, пообещав и впредь поддерживать диалог в различных форматах. Турецкий лидер, кстати, заявил, что верит в развитие двусторонних отношений и готов к посредничеству на переговорах по Украине.
"Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в турецко-российских отношениях будет продолжаться и в дальнейшем. Он заявил, что Турция готова сыграть любую посредническую роль в возвращении за стол переговоров [в контексте конфликта] на Украине", — также сообщили в канцелярии президента Турции.
Свои поздравления Путину уже адресовали лидеры десятков дружественных государств Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Слова поддержки в связи с уверенной победой политика на выборах отказались произносить лишь главы западных стран, в частности Германии.