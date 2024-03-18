Лукашенко созвонился с Путиным и поздравил с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы поздравить с победой на выборах.

"Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах", — сообщает пресс-служба главы государства.