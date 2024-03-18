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18 марта, 09:27

Лукашенко созвонился с Путиным и поздравил с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы поздравить с победой на выборах.

"Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах", — сообщает пресс-служба главы государства.

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Сегодня в России завершились выборы президента. По итогам обработки 99% бюллетеней Владимир Путин набрал 87,33% голосов избирателей. Кроме Лукашенко с победой Путина уже поздравил Ким Чен Ын, направив телеграмму через посла. А глава МИД Китая в поздравлении российскому лидеру назвал Москву и Пекин всеобъемлющими стратегическими партнёрами в новую эпоху.

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ТАСС / AP

Владимир Озеров
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