МИД Китая поздравил Путина с победой на президентских выборах в РФ

Руководство Китая поздравило действующего президента РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах. Соответствующее заявление сделал во время брифинга официальный представитель китайского МИД Ли Цзянь.

"Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнёрами в новую эпоху", — заявил китайский дипломат.