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18 марта, 07:56

МИД Китая поздравил Путина с победой на президентских выборах в РФ

Руководство Китая поздравило действующего президента РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах. Соответствующее заявление сделал во время брифинга официальный представитель китайского МИД Ли Цзянь.

"Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнёрами в новую эпоху", заявил китайский дипломат.

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"Отмечаем его триумф": Мировые лидеры поздравили Путина с переизбранием

Трёхдневное голосование за кандидатов на должность президента РФ завершилось 17 марта. ЦИК сообщает, что по результатам обработки 99% процентов бюллетеней Владимир Путин занимает первое место, набрав 87,33% голосов. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" — 3,79%, а последнее место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов. С переизбранием российского лидера поздравили зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и экс-президент Республики Сербской Милорад Додик. Поздравления также направили глава КНДР Ким Чен Ын и другие иностранные политики.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Юрий Лысенко
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