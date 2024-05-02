Телеканалы закладывают час на инаугурацию Путина 7 мая 2 мая, 07:57 Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Фото © ТАСС / Zuma

Российские телеканалы закладывают час на трансляцию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные Первого канала, НТВ, а также онлайн-платформы "Смотрим".

Так, 7 мая время с 12:00 до 13:00 в сетке вещания отводится на показ церемонии.

Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12.00 по московскому времени. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. Ранее Life.ru рассказывал, что на инаугурации покажут новую версию люксового Aurus Senat.

Авторы Александра Вишнякова