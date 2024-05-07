Сигал в беседе с Life.ru назвал Путина величайшим мировым лидером
Стивен Сигал прибыл в Кремль на церемонию инаугурации Путина
Актёр Стивен Сигал прибыл на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. В беседе с корреспондентом Life.ru артист назвал российского лидера величайшим мировым лидером.
Стивен Сигал назвал Путина величайшим мировым лидером. Видео © Life.ru
"Я считаю, что он [Путин] — величайший мировой лидер", — сказал актёр.
По его словам, с президентом Путиным у России будет хорошее будущее. Во время инаугурации в 2018 году Сигал также был в числе приглашённых на церемонию вступления Путина в должность президента.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. Ранее Life.ru рассказывал, что на инаугурации покажут новую версию люксового Aurus Senat.
ТАСС / Сергей Савостьянов