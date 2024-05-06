"Число принятия судьбы": Экстрасенс оценила энергетику 7 мая для инаугурации Путина Астролог Блэкмун: День инаугурации Путина — удачный для соглашения о партнёрстве 6 мая, 07:56

Случайно выбрана дата инаугурации президента РФ Владимира Путина или нет, но энергетика этого дня подходит для такого события как нельзя лучше. Так считает экстрасенс, астролог Аделина Блэкмун. По её словам, энергия даты 07.05.2024 года соответствует энергии числа 2, которое символизирует сотрудничество и взаимодействие между людьми.

Таким образом, это очень удачный день для заключения соглашения о партнёрстве, в данном случае — между президентом и страной, за него проголосовавшей. Но и это ещё не всё. На более глубоком уровне энергии число 2 — символ тайного мистического брака и духовной связи. Отношения, заключённые в такой день, будут развиваться гармонично, на благо обеих сторон. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Кроме того, 2 — это число принятия своей судьбы. Только человек, искренне принявший свою долю, получает возможность развиваться и обрести счастье, подчеркнула Блэкмун.

7 мая также совпадает с числом судьбы 7 самого президента, родившегося 7 октября. Энергия числа 7 — это энергия трудолюбивых, добросовестных, рассудительных людей, находящихся под покровительством Сатурна, что придаёт всей их жизни некоторый мистический характер. Это люди, которые верят в свою идею и следуют ей, добавила экстрасенс.

"Ещё один положительный аспект в том, что 7 мая — это вторник, день недели, который находится под покровительством Марса, покровителя сильных и волевых людей и их начинаний", — заключила астролог.