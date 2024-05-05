Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 10:15

Появилось первое видео с новым Aurus, на котором Путин приедет на инаугурацию

Президент России Владимир Путин приедет на торжественную церемонию инаугурации на обновлённом автомобиле Aurus. Машину для главы государства впервые продемонстрировали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Обновлённый Aurus для Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

По словам создателей, на авто была изменена передняя часть — оптика, решётка, передний бампер, капот. Также поменялись крылья. В целом машина стала более современной в сравнении с предшественником. Дизайн Aurus полностью разрабатывался отечественными специалистами.

Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. Ранее Life.ru рассказывал, что на инаугурации покажут новую версию люксового Aurus Senat.

Телеканалы закладывают час на инаугурацию Путина 7 мая
Телеканалы закладывают час на инаугурацию Путина 7 мая
Обложка ©

Kremlin.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • aurus
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров