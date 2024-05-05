Появилось первое видео с новым Aurus, на котором Путин приедет на инаугурацию
Президент России Владимир Путин приедет на торжественную церемонию инаугурации на обновлённом автомобиле Aurus. Машину для главы государства впервые продемонстрировали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Обновлённый Aurus для Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
По словам создателей, на авто была изменена передняя часть — оптика, решётка, передний бампер, капот. Также поменялись крылья. В целом машина стала более современной в сравнении с предшественником. Дизайн Aurus полностью разрабатывался отечественными специалистами.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. Ранее Life.ru рассказывал, что на инаугурации покажут новую версию люксового Aurus Senat.