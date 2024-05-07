Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации

Президент России Владимир Путин поцеловал композитора Александру Пахмутову и пожал руку хирургу Леониду Рошалю, когда шёл по Андреевскому залу Большого Кремлёвского дворца, чтобы принять присягу и официально вступить в должность главы государства.

На кадрах видно, как президент подходит к 91-летнему Рошалю и протягивает ему руку, а после он приветствует 94-летнюю Пахмутову, целуя её в щёку.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Торжественная церемония проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Всего на мероприятии присутствуют около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.