Путин приехал на инаугурацию на обновлённом Aurus
Рестайлинговый Aurus президента России Владимира Путина. Обложка © Life.ru
Владимир Путин отправился на инаугурацию из первого корпуса Кремля в Большой Кремлёвский дворец на рестайлинговом российском лимузине Aurus. Это первая поездка главы государства на данном автомобиле.
Путин приехал на инаугурацию на обновлённом Aurus. Видео © SHOT
Также на инаугурации представили новые электромотоциклы Aurus Merlon. Название новинки выбрано неслучайно, мерлон — это зубец Кремлёвской стены. На рынок электромотоцикл может выйти в конце года.
Новые электромотоциклы Aurus и рестайлинговый лимузин Aurus. Фото © Life.ru
Впервые Путин проехался на "Аурусе" ровно шесть лет назад, 7 мая 2018 года. С тех пор это главная марка автомобилей для передвижения президента.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров раскрыл Life.ru фишки новой версии Aurus Senat, который представят на инаугурации. Все новые детали в ней — отечественного производства. Позже появилось видео с новым автомобилем.