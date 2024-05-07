Владимир Путин отправился на инаугурацию из первого корпуса Кремля в Большой Кремлёвский дворец на рестайлинговом российском лимузине Aurus. Это первая поездка главы государства на данном автомобиле.

Путин приехал на инаугурацию на обновлённом Aurus. Видео © SHOT

Также на инаугурации представили новые электромотоциклы Aurus Merlon. Название новинки выбрано неслучайно, мерлон — это зубец Кремлёвской стены. На рынок электромотоцикл может выйти в конце года.

Новые электромотоциклы Aurus и рестайлинговый лимузин Aurus. Фото © Life.ru