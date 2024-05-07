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7 мая, 09:07

Путин приехал на инаугурацию на обновлённом Aurus

Рестайлинговый Aurus президента России Владимира Путина. Обложка © Life.ru

Рестайлинговый Aurus президента России Владимира Путина. Обложка © Life.ru

Владимир Путин отправился на инаугурацию из первого корпуса Кремля в Большой Кремлёвский дворец на рестайлинговом российском лимузине Aurus. Это первая поездка главы государства на данном автомобиле.

Путин приехал на инаугурацию на обновлённом Aurus. Видео © SHOT

Также на инаугурации представили новые электромотоциклы Aurus Merlon. Название новинки выбрано неслучайно, мерлон — это зубец Кремлёвской стены. На рынок электромотоцикл может выйти в конце года.

Новые электромотоциклы Aurus и рестайлинговый лимузин Aurus. Фото © Life.ru

Новые электромотоциклы Aurus и рестайлинговый лимузин Aurus. Фото © Life.ru

Впервые Путин проехался на "Аурусе" ровно шесть лет назад, 7 мая 2018 года. С тех пор это главная марка автомобилей для передвижения президента.

Мантуров анонсировал следующий рестайлинг Aurus
Мантуров анонсировал следующий рестайлинг Aurus

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров раскрыл Life.ru фишки новой версии Aurus Senat, который представят на инаугурации. Все новые детали в ней — отечественного производства. Позже появилось видео с новым автомобилем.

Мирон Сидоров
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