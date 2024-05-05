Мантуров анонсировал следующий рестайлинг Aurus
Мантуров: Следующий рестайлинг Aurus запланирован на 2026-й и 2030 год
Aurus. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр
Рестайлинг автомобиля Aurus запланирован на 2026-й и 2030 год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
Мантуров анонсировал следующий рестайлинг Aurus. Видео © Telegram / Зарубин
"Следующий этап — 2026 год, когда появится более углублённая изменённая конструкция в целом самой платформы. Ну а следующий этап — это 2030 год", — сказал Мантуров.
Он отметил, что изменения не будут привязаны к знаковым датам, а произойдут лишь по ранее спланированному графику.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин приедет на торжественную церемонию инаугурации на обновлённом автомобиле Aurus. Создатели отмечают, что в новой комплектации была изменена передняя часть — оптика, решётка, передний бампер, капот. Кроме того, поменялись крылья.