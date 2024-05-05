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5 мая, 11:15

Мантуров анонсировал следующий рестайлинг Aurus

Мантуров: Следующий рестайлинг Aurus запланирован на 2026-й и 2030 год

Aurus. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Aurus. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Рестайлинг автомобиля Aurus запланирован на 2026-й и 2030 год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Мантуров анонсировал следующий рестайлинг Aurus. Видео © Telegram / Зарубин

"Следующий этап — 2026 год, когда появится более углублённая изменённая конструкция в целом самой платформы. Ну а следующий этап — это 2030 год", — сказал Мантуров.

Он отметил, что изменения не будут привязаны к знаковым датам, а произойдут лишь по ранее спланированному графику.

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Мантуров раскрыл Life.ru фишки новой версии Aurus Senat, который представят на инаугурации

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин приедет на торжественную церемонию инаугурации на обновлённом автомобиле Aurus. Создатели отмечают, что в новой комплектации была изменена передняя часть — оптика, решётка, передний бампер, капот. Кроме того, поменялись крылья.

Александра Мышляева
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