Путин пообещал сделать всё, чтобы ведущие позиции в РФ занимали достойные люди

Президент России Владимир Путин пообещал сделать всё, чтобы ведущие роли в нашей стране занимали достойные люди. Об этом глава государства заявил, выступая после церемонии инаугурации.

"Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", — сказал российский лидер.