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7 мая, 09:46

Путин пообещал сделать всё, чтобы ведущие позиции в РФ занимали достойные люди

Путин пообещал вывести на ведущие роли людей, доказавших верность Отечеству

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин пообещал сделать всё, чтобы ведущие роли в нашей стране занимали достойные люди. Об этом глава государства заявил, выступая после церемонии инаугурации.

Полная речь Владимира Путина на инаугурации. Видео © Life.ru

"Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", — сказал российский лидер.

Президент назвал ценными качествами таких людей надёжность, взаимную ответственность, искренность, благородство и мужество. Путин призвал обеспечить надёжную преемственность в развитии России на десятилетия вперёд.

Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации
Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации

Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин в пятый раз принёс присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, назвал огромной честью и священным долгом служение России.

Матвей Константинов
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