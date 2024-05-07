Путин пообещал сделать всё, чтобы ведущие позиции в РФ занимали достойные люди
Путин пообещал вывести на ведущие роли людей, доказавших верность Отечеству
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин пообещал сделать всё, чтобы ведущие роли в нашей стране занимали достойные люди. Об этом глава государства заявил, выступая после церемонии инаугурации.
Полная речь Владимира Путина на инаугурации. Видео © Life.ru
"Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", — сказал российский лидер.
Президент назвал ценными качествами таких людей надёжность, взаимную ответственность, искренность, благородство и мужество. Путин призвал обеспечить надёжную преемственность в развитии России на десятилетия вперёд.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин в пятый раз принёс присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, назвал огромной честью и священным долгом служение России.