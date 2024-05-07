"Вместе победим": Путин в конце инаугурационной речи назвал народ России единым и великим
Путин закончил речь на инаугурации словами "Вместе победим"
Вновь избранный президент России Владимир Путин в конце своей инаугурационной речи выразил уверенность в успехе России. По словам главы государства, у нашего народа получится всё задуманное.
Путин закончил речь на инаугурации словами "Вместе победим". Видео © Life.ru
"Мы единый и великий народ! И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим", — сказал Путин.
Напомним, в Кремле состоялась церемония инаугурации Владимира Путина на новый срок. Глава государства уже принял присягу и сделал ряд важных заявлений. Так, он назвал безопасность народа России своей высшей ценностью и поблагодарил граждан за поддержку и доверие.
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