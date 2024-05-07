"Вместе победим": Путин в конце инаугурационной речи назвал народ России единым и великим

Вновь избранный президент России Владимир Путин в конце своей инаугурационной речи выразил уверенность в успехе России. По словам главы государства, у нашего народа получится всё задуманное.

"Мы единый и великий народ! И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим", — сказал Путин.