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7 мая, 09:32

"Вместе победим": Путин в конце инаугурационной речи назвал народ России единым и великим

Путин закончил речь на инаугурации словами "Вместе победим"

Вновь избранный президент России Владимир Путин в конце своей инаугурационной речи выразил уверенность в успехе России. По словам главы государства, у нашего народа получится всё задуманное.

Путин закончил речь на инаугурации словами "Вместе победим". Видео © Life.ru

"Мы единый и великий народ! И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим", — сказал Путин.

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Напомним, в Кремле состоялась церемония инаугурации Владимира Путина на новый срок. Глава государства уже принял присягу и сделал ряд важных заявлений. Так, он назвал безопасность народа России своей высшей ценностью и поблагодарил граждан за поддержку и доверие.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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