Путин поблагодарил народ России за оказанную поддержку и доверие

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за оказанную поддержку и доверие на прошедших выборах. Об этом глава государства заявил, выступая на инаугурации после принятия присяги.

"В эти торжественные минуты... хочу поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество", — сказал российский лидер.