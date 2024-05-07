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7 мая, 09:22

Путин поблагодарил народ России за оказанную поддержку и доверие

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за оказанную поддержку и доверие на прошедших выборах. Об этом глава государства заявил, выступая на инаугурации после принятия присяги.

Полная речь Владимира Путина на инаугурации. Видео © Life.ru

"В эти торжественные минуты... хочу поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество", — сказал российский лидер.

Путин приехал на инаугурацию на обновлённом Aurus
Путин приехал на инаугурацию на обновлённом Aurus

Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Выступая после официальной части, глава государства заявил, что нашу страну объединяют многовековые семейные ценности.

Матвей Константинов
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