Путин заявил, что семейные ценности объединяют Россию
Поддержка многовековых семейных ценностей и традиций объединяет всю Россию, заявил президент России Владимир Путин в ходе инаугурации в Кремле.
"Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей и традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть справедливыми и эффективными, повышать благосостояние российских семей", — подчеркнул глава государства в ходе церемонии вступления в должность.
Напомним, несколькими минутами ранее Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Всего в Кремле присутствуют около 2,6 тысячи гостей — это депутаты, сенаторы, это руководство правительства, Администрации Президента РФ, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента. Также были приглашены главы диппредставительств, причём не только дружественных стран.
ТАСС / POOL / Александр Астафьев