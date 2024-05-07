Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 09:15

Путин заявил, что семейные ценности объединяют Россию

Поддержка многовековых семейных ценностей и традиций объединяет всю Россию, заявил президент России Владимир Путин в ходе инаугурации в Кремле.

"Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей и традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть справедливыми и эффективными, повышать благосостояние российских семей", — подчеркнул глава государства в ходе церемонии вступления в должность.

"Чтобы только на отлично!": Учительница Путина дала ему напутствие на новый срок
"Чтобы только на отлично!": Учительница Путина дала ему напутствие на новый срок

Напомним, несколькими минутами ранее Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Всего в Кремле присутствуют около 2,6 тысячи гостей — это депутаты, сенаторы, это руководство правительства, Администрации Президента РФ, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента. Также были приглашены главы диппредставительств, причём не только дружественных стран.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров