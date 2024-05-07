Путин заявил, что семейные ценности объединяют Россию

Поддержка многовековых семейных ценностей и традиций объединяет всю Россию, заявил президент России Владимир Путин в ходе инаугурации в Кремле.

"Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей и традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть справедливыми и эффективными, повышать благосостояние российских семей", — подчеркнул глава государства в ходе церемонии вступления в должность.