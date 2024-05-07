"Чтобы только на отлично!": Учительница Путина дала ему напутствие на новый срок
Учительница Путина пожелала, чтобы его новый срок прошёл на отлично
Классная руководительница президента России Владимира Путина пожелала, чтобы его новый срок прошёл на отлично. Об этом Вера Гуревич заявила в беседе с Life.ru.
Вера Гуревич — о новом сроке Владимира Путина. Видео © Life.ru
"Как всегда, чтобы только на отлично! Уверена, что получится. У нас всегда всё получалось", — сказала она.
Напомним, в Кремле началась церемония инаугурации Владимира Путина. Приглашение на мероприятие получили в том числе представители недружественных государств, однако те же США отказались от присутствия. Однако своего посла прислала Франция.
Life.ru