"Чтобы только на отлично!": Учительница Путина дала ему напутствие на новый срок

Классная руководительница президента России Владимира Путина пожелала, чтобы его новый срок прошёл на отлично. Об этом Вера Гуревич заявила в беседе с Life.ru.

Вера Гуревич — о новом сроке Владимира Путина. Видео © Life.ru

"Как всегда, чтобы только на отлично! Уверена, что получится. У нас всегда всё получалось", — сказала она.