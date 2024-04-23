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23 апреля, 10:55

В Совфеде раскрыли подробности подготовки к инаугурации Путина 7 мая

Клишас сообщил о ПЦР-тестировании сенаторов накануне инаугурации Путина 7 мая

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что инаугурацию Владимира Путина планируют провести 7 мая. За день до церемонии сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

"У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го", — рассказал Клишас во время заседания комитета.

По закону избранный глава государства приступает к исполнению своих обязанностей по истечении шести лет со дня вступления в должность президента по итогам предыдущего голосования. В 2018 году инаугурация Путина прошла 7 мая.

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Напомним, что 21 марта после обработки всех бюллетеней победу на выборах главы государства одержал Владимир Путин. Его результат составил 87,28%. За действующего президента России проголосовало 76 277 708 человек. Ранее Дмитрий Песков обещал сообщить о дополнительных нюансах инаугурации Путина.

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ТАСС / Сандурская Софья

Владимир Озеров
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