В Совфеде раскрыли подробности подготовки к инаугурации Путина 7 мая

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что инаугурацию Владимира Путина планируют провести 7 мая. За день до церемонии сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

"У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го", — рассказал Клишас во время заседания комитета.