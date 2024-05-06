Францию на инаугурации Путина представит посол в России
Инаугурация Путина в 2018 году. Обложка © ТАСС / Kremlin Pool
На инаугурации президента России Владимира Путина Францию представит посол Пьер Леви. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Францию на инаугурации Путина будет представлять посол", — отметил дипломатический источник в беседе с изданием.
Напомним, 7 мая в Кремле состоится инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени, идти она будет около часа. Российский лидер принесёт присягу. Кроме того, на мероприятии презентуют новую версию Aurus Senat. Кстати, известно, что армянский премьер Никол Пашинян не приедет на инаугурацию российского лидера.