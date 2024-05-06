Пашинян решил не ехать на инаугурацию Путина

На инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путин не приедет армянский премьер Никол Пашинян. О соответствующем решении политика сообщил спикер парламента страны Ален Симонян.

Отвечая на вопрос журналистов о том, отправится ли Пашинян в Москву, чтобы принять участие в церемонии инаугурации российского лидера, Симонян ответил отрицательно.