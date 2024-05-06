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6 мая, 09:01

Пашинян решил не ехать на инаугурацию Путина

Спикер парламента Армении: Пашинян не поедет в Москву на инаугурацию Путина

Премьер Армении Никол Пашинян. Фото ТАСС / AP / Johanna Geron

Премьер Армении Никол Пашинян. Фото ТАСС / AP / Johanna Geron

На инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путин не приедет армянский премьер Никол Пашинян. О соответствующем решении политика сообщил спикер парламента страны Ален Симонян.

Отвечая на вопрос журналистов о том, отправится ли Пашинян в Москву, чтобы принять участие в церемонии инаугурации российского лидера, Симонян ответил отрицательно.

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Как уже рассказывал Life.ru, 7 мая в Кремле состоится инаугурация избранного президента России. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени, а идти она будет около часа. Владимир Путин в торжественной форме принесёт присягу, текст которой зафиксирован в конституции нашей страны. Кстати, на инаугурации наконец покажут новую версию люксового Aurus Senat. Кроме того, известно, что российский лидер сегодня проведёт заключительную встречу с членами правительства. Они сложат полномочия перед инаугурацией главы государства, как того требует конституция.

Николь Вербер
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