Пашинян решил не ехать на инаугурацию Путина
Спикер парламента Армении: Пашинян не поедет в Москву на инаугурацию Путина
Премьер Армении Никол Пашинян. Фото ТАСС / AP / Johanna Geron
На инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путин не приедет армянский премьер Никол Пашинян. О соответствующем решении политика сообщил спикер парламента страны Ален Симонян.
Отвечая на вопрос журналистов о том, отправится ли Пашинян в Москву, чтобы принять участие в церемонии инаугурации российского лидера, Симонян ответил отрицательно.
Как уже рассказывал Life.ru, 7 мая в Кремле состоится инаугурация избранного президента России. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени, а идти она будет около часа. Владимир Путин в торжественной форме принесёт присягу, текст которой зафиксирован в конституции нашей страны. Кстати, на инаугурации наконец покажут новую версию люксового Aurus Senat. Кроме того, известно, что российский лидер сегодня проведёт заключительную встречу с членами правительства. Они сложат полномочия перед инаугурацией главы государства, как того требует конституция.