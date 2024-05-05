Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином
Президент РФ Владимир Путин с председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин проведёт заключительную встречу с членами правительства, которые сложат полномочия перед инаугурацией главы государства, как того требует конституция. График лидера на следующую неделю был озвучен в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
График Путина на следующую неделю. Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Президент проводил встречу с уходящим кабмином за день до прошлой инаугурации 7 мая 2018 года. По всей видимости, в этот раз он поступит так же. После церемонии 7 мая президент сформирует свою администрацию. Также он внесёт на рассмотрение Госдумы кандидатуры премьер-министра, а в Совет Федерации — федеральных министров.
В графике Путина на 8 мая значится саммит Евразийского экономического союза, а 9 мая — мероприятия в честь Дня Победы.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. Ранее Life.ru рассказывал, что на инаугурации покажут новую версию люксового Aurus Senat.