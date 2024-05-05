Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином

Президент РФ Владимир Путин проведёт заключительную встречу с членами правительства, которые сложат полномочия перед инаугурацией главы государства, как того требует конституция. График лидера на следующую неделю был озвучен в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

График Путина на следующую неделю. Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Президент проводил встречу с уходящим кабмином за день до прошлой инаугурации 7 мая 2018 года. По всей видимости, в этот раз он поступит так же. После церемонии 7 мая президент сформирует свою администрацию. Также он внесёт на рассмотрение Госдумы кандидатуры премьер-министра, а в Совет Федерации — федеральных министров.